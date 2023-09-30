Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона проекта

Победительница первого сезона телепроекта «Голос. Дети», Алиса Кожикина, завершила свое выступление в шоу «Голос. Уже не дети» на этапе поединков, проиграв победительнице шестого сезона, Ренате Таировой.

На этапе поединков Кожикина исполнила песню «Шагай» Полины Гагариной, выступая в паре с одной из победительниц шестого сезона, Ренатой Таировой. Наставник Дима Билан выразил свою похвалу обеим участницам. Он отметил, что по его мнению, у Алисы возможностей множество, но ей еще предстоит найти свой неповторимый стиль.

При принятии решения между двумя участницами своей команды, Билан решил оставить в проекте Таирову, подчеркнув, что видит у нее огромный потенциал.

Прощаясь с проектом и своими наставниками, Алиса Кожикина не смогла сдержать эмоций. Она заверила, что не обижается на исполнителя за уход из телешоу.