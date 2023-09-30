Иван Ургант впервые показался на публике после пропажи из эфиров

Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант посетил ярмарку современного искусства Cosmoscow 2023 в Москве. Это его первое публичное появление с апреля 2023 года, когда он прекратил вести программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщает «Газета.Ru».

На фотографии, размещенной в сети, Ургант предстал перед публикой в стильной и элегантной образе. Его аутфит включал синий джемпер, зеленый пиджак, прямые джинсы и красные кроссовки. Шоумен посетил ярмарку в день ее открытия, 28 сентября, и внимательно рассмотрел экспонаты современных художников. Кроме него, на мероприятии присутствовали и другие знаменитости, такие как Константин Эрнст, Ксения Собчак, Алена Долецкая и многие другие.

Напомним, что программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля 2022 года. Причины этого остаются неизвестными. В сети ходили слухи о том, что передачу закрыли из-за политических или финансовых проблем, но руководство Первого канала все это отрицало.