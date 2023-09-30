Иван Ургант впервые показался на публике после пропажи из эфиров

Image 16+
Иван Ургант впервые показался на публике после пропажи из эфиров
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант посетил ярмарку современного искусства Cosmoscow 2023 в Москве. Это его первое публичное появление с апреля 2023 года, когда он прекратил вести программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщает «Газета.Ru».

На фотографии, размещенной в сети, Ургант предстал перед публикой в стильной и элегантной образе. Его аутфит включал синий джемпер, зеленый пиджак, прямые джинсы и красные кроссовки. Шоумен посетил ярмарку в день ее открытия, 28 сентября, и внимательно рассмотрел экспонаты современных художников. Кроме него, на мероприятии присутствовали и другие знаменитости, такие как Константин Эрнст, Ксения Собчак, Алена Долецкая и многие другие.

Напомним, что программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля 2022 года. Причины этого остаются неизвестными. В сети ходили слухи о том, что передачу закрыли из-за политических или финансовых проблем, но руководство Первого канала все это отрицало.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Николай Басков пообещал подарить квартиру в Москве певцу Хабибу Шарипову

Сегодня, 08:12

Стало известно, кто покинул шоу «Голос. Уже не дети» после поединков

Сегодня, 08:07

Иван Ургант впервые показался на публике после пропажи из эфиров

Сегодня, 08:04

Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона проекта

Сегодня, 07:54

Билан, Гагарина и Валерия не выступят на Красной площади в Москве

Сегодня, 07:50

Певица Слава обратилась к Киркорову матом и пригрозила раскрыть его тайны

Вчера, 15:54

Филипп Киркоров сменил образ: он стал пепельным блондином

Вчера, 15:46

Блогер Ивлеева вышла в свет с обнаженной грудью: фото

Вчера, 15:42

45-летняя Екатерина Климова появилась на сцене в прозрачном платье

Вчера, 15:26

Дима Билан показал, как прошло его воссоединение с бывшей невестой Еленой Кулецкой

Вчера, 14:25

«Папа Сыроежкина» Юрий Чернов высказался об украинской актрисе Аде Роговцевой

Вчера, 14:21

Интерес падает: у семьи Пугачевой и Галкина* начались финансовые проблемы

Вчера, 12:55

KP.RU: Соседи в Израиле не узнают Пугачеву из-за изменившейся внешности и парика

Вчера, 12:48

Юрий Чернов сравнил актеров Талашко и Сагдуллаева из фильма «В бой идут одни старики»

Вчера, 12:25

Народный артист РФ Чернов высмеял Калныньша за желание получать пенсию в России

Вчера, 12:22

Режиссер Бояков заявил, что Урганту надо покаяться для возвращения в ТВ-эфиры

Вчера, 12:19

Актриса Ауг сыграла учительницу, которая сошла с ума после эмиграции Пугачевой

Вчера, 12:13

Билеты на концерты Лолиты и Игоря Николаева продаются хуже, чем у других артистов

Вчера, 10:40

Алена Бабенко раскрыла, как прошли первые съемки в шоу «Жди меня»

Вчера, 10:34

Что за фильм «Айта», у которого Минкульт РФ отобрал прокатное удостоверение

Вчера, 10:31

Новости партнеров