Лазарев раскритиковал сам себя в эфире шоу «Ну-ка все вместе» Лазарев раскр
Певец Сергей Лазарев был огорчен провалом участника шоу «Ну-ка все вместе» Федора Шпагина. Из-за этого артист обозвал себя одним из восьми «мразот».
16-летний артист вышел на сцену, и после его выступления поднялись со своих мест 92 члена жюри. По правилам проекта должны встать все 100. Но Лазарев и еще несколько судей остались на своих местах.
Баскова удивило такое решение. Он отметил, что Шпагин во многом напоминает молодого Лазарева.
После Шпагин спел один из хитов Лазарева. Но певец остался непреклонен. Он заявил, что не может изменить своего решения.
При этом Лазарев отметил, что Шпагин похож на главного героя повести «Маленький принц». Другие члены жюри отметили харизму молодого исполнителя.
После Шпагин спел один из хитов Лазарева. Но певец остался непреклонен. Он заявил, что не может изменить своего решения.
При этом Лазарев отметил, что Шпагин похож на главного героя повести «Маленький принц». Другие члены жюри отметили харизму молодого исполнителя.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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