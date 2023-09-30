Лазарев раскритиковал сам себя в эфире шоу «Ну-ка все вместе» Лазарев раскр

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Лазарев раскритиковал сам себя в эфире шоу «Ну-ка все вместе» Лазарев раскр
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Источник фото: Коллаж Информинг

Певец Сергей Лазарев был огорчен провалом участника шоу «Ну-ка все вместе» Федора Шпагина. Из-за этого артист обозвал себя одним из восьми «мразот».

16-летний артист вышел на сцену, и после его выступления поднялись со своих мест 92 члена жюри. По правилам проекта должны встать все 100. Но Лазарев и еще несколько судей остались на своих местах.

«Я самый мразота и еще семеро, которые испортили всю «малину»», — посетовал Лазарев.

Баскова удивило такое решение. Он отметил, что Шпагин во многом напоминает молодого Лазарева.

После Шпагин спел один из хитов Лазарева. Но певец остался непреклонен. Он заявил, что не может изменить своего решения.

«Мы прошли несколько эфиров и понимаем уровень участников, и это такие жернова, в которых тебя могут перемолоть. Я осознаю, что вокально ты слабее. И было бы нечестно сейчас встать», — объяснил свою позицию артист.

При этом Лазарев отметил, что Шпагин похож на главного героя повести «Маленький принц». Другие члены жюри отметили харизму молодого исполнителя.

Баскова удивило такое решение. Он отметил, что Шпагин во многом напоминает молодого Лазарева.

После Шпагин спел один из хитов Лазарева. Но певец остался непреклонен. Он заявил, что не может изменить своего решения.

«Мы прошли несколько эфиров и понимаем уровень участников, и это такие жернова, в которых тебя могут перемолоть. Я осознаю, что вокально ты слабее. И было бы нечестно сейчас встать», — объяснил свою позицию артист.

При этом Лазарев отметил, что Шпагин похож на главного героя повести «Маленький принц». Другие члены жюри отметили харизму молодого исполнителя.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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