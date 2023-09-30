Наташа Королева смутила сексуальностью жюри в шоу «Битве поколений» с Клавой Кокой

Певица Наташа Королёва вызвала некоторое беспокойство среди членов жюри в телевизионном шоу "Битва поколений", где она выступает с Клавой Кока. Некоторые члены жюри выразили свои сомнения относительно уровня сексуальности в представлении.

Наташа Королёва и Клава Кока вместе принимают участие в этом телешоу, представляя разные поколения музыки и шоу-бизнеса. Некоторые члены жюри, возможно, почувствовали, что некоторые аспекты их выступления могли быть слишком вызывающими или сексуальными для некоторых аудиторов.

Это вызвало раздельные мнения среди членов жюри, и некоторые, возможно, выразили свои сомнения относительно того, насколько подходит сексуальность к формату шоу.

Однако стоит отметить, что подобные мнения являются субъективными и могут зависеть от индивидуальных взглядов и стандартов каждого члена жюри.