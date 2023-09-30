Немоляева гневно высказалась о поведении сбежавших из РФ артистов

На открытом российском кинофестивале "Волгоградский факел", который носил патриотический характер, особой почетной гостьей стала народная артистка России Светлана Немоляева. Ей вручили приз "За выдающийся вклад в актерскую профессию" на церемонии закрытия фестиваля.

Актриса прокомментировала поведение своих коллег-актеров Дмитрия Назарова и Артура Смольянинова, которые выразили негативное отношение к России после эмиграции. Особое недоумение вызвала для Немоляевой русофобия бывшей комикессы Татьяны Лазаревой.

Светлана Немоляева подчеркнула, что не понимает, почему некоторые эмигрировавшие актеры говорят гадости о своей родине, ведь они могли бы сделать что-то хорошее для нее, когда они были в ней любимыми.

Особенно артистку возмутили слова Татьяны Лазаревой о радости от дронов, направленных на мирное население. Немоляева назвала такие высказывания бесовщиной и считает, что за них виновница никогда не получит прощения.