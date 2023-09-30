Николай Басков пообещал подарить квартиру в Москве певцу Хабибу Шарипову

В пятом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» не только представлены захватывающие музыкальные номера, но и забавные диалоги между ведущим Николаем Басковым и звездными гостями. На этот раз Басков пошутил над одеждой и прической Хабиба Шарипова, а также предложил ему подарить квартиру в столице. Шарипов с удовольствием принял это щедрое предложение.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» собирает на сцене лучших вокалистов страны, которых оценивают 100 экспертов под председательством Сергея Лазарева. В новом выпуске проекта зрителей ожидают не только талантливые исполнители, но и зрелищные ситуации. Так, Лазарев вступил в спор с Давидом Виннером, который не поддержал выступление Бека Исраилова. Басков признался, что из-за шоу ему приходится обращаться к психологам.