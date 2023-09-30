Стало известно, кто покинул шоу «Голос. Уже не дети» после поединков

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Стало известно, кто покинул шоу «Голос. Уже не дети» после поединков
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Источник фото: коллаж Информинг

В шоу "Голос. Уже не дети" начались поединки. В соответствии с правилами проекта, участники каждой команды были разделены на пары, из которых наставники выбрали только одного участника.

Команда Пелагеи:

  1. Анастасия Рогинская — Иван Кургалин. Рогинская исполнила песню «Желтый лист осенний» группы Калибри, а Кургалин представил хит «Там высоко» певца Трофима. Пелагея оставила в проекте Кургалина.

  2. Александра Харазьян — Матвей Семишкур. Харазьян выступила с песней «Ты мое дыхание» Ады Якушевой. Семишкур исполнил «Джулию» группы «А'Студио». Девочка произвела большое впечатление на жюри, и Пелагея решила, что участие в проекте продолжит Харазьян.

Еще не выступили в команде Пелагеи — Ярослав Соколиков, Давид Ханикадзе, Давид Саникидзе и Егор Блинов.

Команда Димы Билана:

  1. Мирон Проворов — Катрина Паула Диринга. Проворов исполнил хит Europe — «The Final Countdown», а Катрина Паула Диринга спела песню «Земля» группы «Маша и Медведи». Дирингу раскритиковал Егор Крид, заметив, что все ее пение было похоже на большой припев. Билан оставил в проекте Проворова.

  2. Алиса Кожикина — Рената Таирова. Победительница первого сезона, Кожикина, вышла на сцену с песней «Шагай» Полины Гагариной. Таирова исполнила «Kissing You» британской исполнительницы Des"ree. Билан решил оставить в «Голосе. Уже не дети» Таирову.

В команде Билана в поединках еще предстоит выступить Арине Мироновой, Анне Даровской, Марии Панюковой и Диане Хитаровой.

Команда Полины Гагариной:

  1. Азер Насибов — Владислав Тюкин. Насибов исполнил «Helo» Бейонсе, а Тюкин проникновенно исполнил «Третья сентября» Михаила Шуфутинского. Гагарина оставила в проекте победителя восьмого сезона, Тюкина.

  2. Грант Меликян — Мария Мирова. Меликян выступил с песней Хулио Иглесиаса «Historia de un amor», а Мария Мирова спела хит Нюши «Только». Гагарина достаточно быстро приняла решение, оставив в шоу Мирову.

Еще не выступили в команде Гагариной София Федорова, Олеся Казаченко, Акмаль Ходжаниязов и Елизавета Качурак.

Команда Егора Крида:

  1. Дарья Волосевич — Рагда Ханиев. Волосевич исполнила песню Риты Дакоты «Полчеловека», а Рагде Ханиевой досталась стилизованная «Зачем вы, девочки, красивых любите?». Крид сделал выбор в пользу Ханиевой.

  2. Аделия Загребина — Елизавета Трофимова. Загребина спела «Family Portrait» исполнительницы P!nk. Елизавета Трофимова выступила с песней Оливии Родриго «Drivers Licence». Крид намеренно поставил в пару своих бывших участниц. На этот раз дальше прошла Трофимова, а победительница 10 сезона, Загребина, выбыла из проекта.

В команде Егора Крида осталось выступить в поединках Федору Сорокину, Нонне Еганян, Веронике Сыромле и Анастасии Гладидиной.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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