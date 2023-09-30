В кинофильме «Вий» нашли киноляп, который проглядели его создатели

Этот киноляп в фильме "Вий", режиссерами которого были Константин Ершов и Георгий Кропачев, вышедшем на экраны осенью 1967 года, был замечен зрителями.

Ошибка произошла на 16-й минуте, когда герой актера Леонида Куравлева, Хома, направляется к ректору. Сначала на его плече четко видна огромная дыра. С этой дырой Хома идет по улице некоторое время. Однако, когда бурсак приходит к ректору, его одежда становится как новая, и дыра исчезает.

Главные роли в кинокартинах "Вий" сыграли актеры Наталья Варлей и Леонид Куравлев. Оригинальная повесть была написана Николаем Гоголем в 1835 году.