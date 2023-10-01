Продюсер РФ Виктор Дробыш рассказал, за что ненавидел Наташу Королеву

В новом выпуске "Битвы поколений" на канале МУЗ-ТВ приняли участие певицы Наташа Королёва и Клава Кока. В рамках шоу они исполнили песни друг друга, а также свои собственные хиты.

Наташа Королёва выступила с композицией "Желтые тюльпаны", а Клава Кока исполнила песню "Не зови меня зая". Большинство членов жюри поддержали Наташу Королёву, однако Виктор Дробыш проголосовал за Клаву Коку.

В своих комментариях Виктор Дробыш поделился воспоминаниями о знакомстве с Наташей Королёвой ещё с 80-х годов, когда они выступали в разных группах. Он также упомянул, что тогда он предпочитал музыку скандинавских и английских исполнительниц, что делает Клаву Коку особенно интересной для него.

Во втором раунде, Наташа Королёва не имела такого успеха. Несмотря на любовь к песне "Дельфин и русалка", Наталья Гулькина отметила, что она немного надоела. Денис Кукояка также выразил недовольство с тем, как Наташа Королёва представила себя на сцене, даже закрыв глаза.

Интересно, что в третьем раунде Виктор Дробыш положительно оценил песню "Покинул чат" в исполнении Наташи Королёвой.