«Реванш ОПГ»: В Екатеринбурге опасаются возврата в 90-е годы

Image 16+
«Реванш ОПГ»: В Екатеринбурге опасаются возврата в 90-е годы
В России
Фото: tongstocker1987 / freepik.com

В Екатеринбурге опасаются возврата в 90-е годы с их ОПГ. Об этом сообщает издание «Европейско-азиатские новости» (ЕАН), ссылаясь на свои источники.

В Екатеринбурге могут сформироваться преступные сообщества

Правоохранители в Екатеринбурге говорят о том, что в довольно скором времени в регионе могут сформироваться организованные преступные сообщества наподобие тех, что существовали в стране в 90-е годы. Правда, современные условия будут диктовать новые правила их существования. Предполагается, что вскоре в Екатеринбурге и области будут орудовать по меньшей мере три ОПГ, причем все они будут сильные.

Кто же войдет в ОПГ?

Так, в первую группировку пойдут «ветераны» из 90-х годов, которые тогда получили сроки за свою бандитскую деятельность — по 20-25 лет колоний. Как предположили источники ЕАН из силовых структур, освободившись, они начнут объединяться ради реванша, приглашая в ОПГ и тех, кто в то время смог избежать наказания.

Членами второй группировки станут представители «подросшей молодежи», которые уже заявили о себе как об особо жестоких бандитах, которые калечат людей, убивают конкурентов и пр.

«По сути, это наследники ОПС «Уралмаш». Называются они так из-за «понтов» с автомобильными номерами. Раньше авторитетные уралмашевцы ездили на машинах с номерами 444. Молодые еще не заслужили такие номера, и на их машинах комбинация цифр – 400», — объяснил инсайдер.

Кроме того, обязательно по аналогии с преступными сообществами «афганцев» из конца 80-х — начала 90-х появятся и ОПГ вернувшихся с СВО. Прежде всего речь идет об уголовниках, которые из тюрем пошли в ЧВК «Вагнер», а также участников штурмовых рот Минобороны «Шторм Z».

«… Кто-то их них после боевых действий возьмется за ум и начнет честную жизнь, но прогнозируем и рецидив – мировоззрение уголовников сильно, как бы они ни геройствовали сейчас в боях. Кроме уголовников к этой группировке могут примкнуть и те, кто сейчас воюет, а после возвращения домой не сможет найти себя в мирной жизни. Люди слишком много времени провели с оружием в руках, на некоторых это накладывает отпечаток на всю жизнь», — уверен собеседник ЕАН.

Автор текста: Максим Соколов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Школы Волгограда оказались беззащитны перед 12-летними блатными рецидивистами

3-10-2023, 12:15

Астафий-ветряк: Какие традиции и приметы чтят православные 3 октября 2023

3-10-2023, 12:04

Можно ли венчаться второй раз вдове, если супруг умер и после развода?

30-09-2023, 22:54

Умер актер из фильмов «Республика ШКИД» и «Макар-следопыта» Александр Липов

30-09-2023, 22:25

Странная дымка накрыла Санкт-Петербург

28-09-2023, 22:17

Крест воздвигнут: Что можно и что нельзя 28 сентября 2023 года

27-09-2023, 20:30

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве ближайшие дни

27-09-2023, 10:58

Новое правило вводится для всех граждан, у кого есть квартира или дача в России

26-09-2023, 20:47

Эксперты рассказали, сколько денег зарабатывают дворники и уборщицы в Москве

26-09-2023, 20:35

Эксперты рассказали, на каких шинах лучше ездить осенью 2023

26-09-2023, 13:06

«Лента.ру»: россиянка из Испании рассказала, что русских местные жители стали бояться

26-09-2023, 12:11

В Свердловской области зафиксированы десятки тысяч заболевших ОРВИ и грипп

26-09-2023, 08:50

Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что за праздник и что нельзя делать

26-09-2023, 08:32

Подмосковные учителя пожаловались на низкие зарплаты в школах

25-09-2023, 20:09

Жители Балашихи пожаловались на огромные очереди в военкоматы

25-09-2023, 19:57

Известно, что появится на месте гастронома «Елисейского» в Екатеринбурге

25-09-2023, 14:04

Уволенная за откровенные снимки педагог поехала на съемки шоу «Мужское и женское»

25-09-2023, 13:53

Выяснилось, кто из бизнесменов гоняет по Екатеринбургу с крутыми номерами 666

25-09-2023, 10:15

Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге и области похолодает

25-09-2023, 10:03

РИАН: Мобилизованный из Екатеринбурга Ростов отрицает вину в дезертирстве

25-09-2023, 09:43

Новости партнеров