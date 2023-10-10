«Реванш ОПГ»: В Екатеринбурге опасаются возврата в 90-е годы

В Екатеринбурге опасаются возврата в 90-е годы с их ОПГ. Об этом сообщает издание «Европейско-азиатские новости» (ЕАН), ссылаясь на свои источники.

В Екатеринбурге могут сформироваться преступные сообщества

Правоохранители в Екатеринбурге говорят о том, что в довольно скором времени в регионе могут сформироваться организованные преступные сообщества наподобие тех, что существовали в стране в 90-е годы. Правда, современные условия будут диктовать новые правила их существования. Предполагается, что вскоре в Екатеринбурге и области будут орудовать по меньшей мере три ОПГ, причем все они будут сильные.

Кто же войдет в ОПГ?

Так, в первую группировку пойдут «ветераны» из 90-х годов, которые тогда получили сроки за свою бандитскую деятельность — по 20-25 лет колоний. Как предположили источники ЕАН из силовых структур, освободившись, они начнут объединяться ради реванша, приглашая в ОПГ и тех, кто в то время смог избежать наказания.

Членами второй группировки станут представители «подросшей молодежи», которые уже заявили о себе как об особо жестоких бандитах, которые калечат людей, убивают конкурентов и пр.

«По сути, это наследники ОПС «Уралмаш». Называются они так из-за «понтов» с автомобильными номерами. Раньше авторитетные уралмашевцы ездили на машинах с номерами 444. Молодые еще не заслужили такие номера, и на их машинах комбинация цифр – 400», — объяснил инсайдер.

Кроме того, обязательно по аналогии с преступными сообществами «афганцев» из конца 80-х — начала 90-х появятся и ОПГ вернувшихся с СВО. Прежде всего речь идет об уголовниках, которые из тюрем пошли в ЧВК «Вагнер», а также участников штурмовых рот Минобороны «Шторм Z».

«… Кто-то их них после боевых действий возьмется за ум и начнет честную жизнь, но прогнозируем и рецидив – мировоззрение уголовников сильно, как бы они ни геройствовали сейчас в боях. Кроме уголовников к этой группировке могут примкнуть и те, кто сейчас воюет, а после возвращения домой не сможет найти себя в мирной жизни. Люди слишком много времени провели с оружием в руках, на некоторых это накладывает отпечаток на всю жизнь», — уверен собеседник ЕАН.