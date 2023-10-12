«Рожать никто не заставлял»: с какими проблемами живут многодетные россияне
Многодетные семьи в России чаще всего сталкиваются с двумя основными проблемами – это с недостатком жилплощади (по мнению 55% опрошенных) и большими расходами на содержание своей семьи (это также 55%). Треть респондентов говорят, что главные трудности многодетности – то сильная усталость родителей и обеспечение образованием.
Каждый четвертый родитель в РФ с тремя и более детьми отмечает недостаток личного времени. 14% родителей, воспитывающих 3-х или более детей, жалуются на своё плохое здоровье. Однако, мамы часто не спешат взваливать нагрузку на себя. Согласно данным, 71,6% дам стремятся к одному либо двум детям. 23% предпочитают иметь одного лишь ребенка.
Основной проблемой семей с тремя детьми становится адаптация учеников после школы. Если ребенок собирается получать высшее образование, в большинстве случаев выбор многодетных семей падает на бюджетные бучения.
Кроме того, дальние путешествия для больших семей становятся финансово непосильной нагрузкой. Один перелет к месту отдыха обходится как минимум 5 билетами туда и обратно.
На домашнем столе многодетных семей, по данным Ростата, чаще всего встречаются картофель и хлеб. Мясо, молоко, рыба – в меньшем количестве. Почти в каждой пятой семье с тремя или более детьми финансы ограничиваются на покупку одних лишь продуктов питания. 37,7% из них официально признаны бедными, имеют крайне низкий уровень дохода. В сравнении, среди семей без детей их 2%.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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