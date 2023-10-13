Меладзе заподозрили в романе с новой красоткой из группы «ВИА Гра»

Вера Брежнева, которая сейчас живет в Латвии, призналась, что развелась с Константином Меладзе. Звездные супруги с 2015 года состояли в браке. В феврале минувшего года пара покинула Россию.

А недавно композитор записал новый хит «Почему я?» с красоткой из «ВИА Гры». Поговаривают, именно 22-летняя украинская певица София Тарасова является новой фавориткой Меладзе. Пришла в группу девушка в 2020 году.

Как отметили поклонники, песня является слишком романтичной и неоднозначной. Кроме того, на обложке к композиции исполнительница прижимается нежно к Константину.

Также ходят слухи, что София встречается c иностранцем. Это подтверждается совместными фото в ее соцсетях.