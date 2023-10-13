Соседов ответил Апиной, которая обиделась на членов жюри шоу «Суперстар»

Сергей Соседов ответил певице Алене Апиной, которая обиделась на жюри телешоу «Суперстар». Как призналась звезда, она до сих пор расстроена участием в популярном проекте и добавила, что еле сдерживала слезы перед судьями, критиковавшими ее выступление. Соседов на это ответил, что он всегда честно судил участников.

«У меня не было никогда любимчиков в шоу, я судил, сужу так, как я чувствую, как я понимаю материал, как мне велит моя душа», — сказал критик.

Также историк музыки добавил, что артистка могла затаить на него обиду, поскольку в третьем выпуске ушла из проекта.

«Не думаю, что на меня обижена. Мы общались хорошо. Ей, может быть, обидно, что она рано выбыла из проекта, но таковы условия этого шоу-конкурса», — объяснил Соседов.