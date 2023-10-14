Актер Соколов признался, что продолжает слушать песни звезд-эмигрантов

Андрей Соколов рассказал, что он испытывает сожаление по отношению к артистам, уехавшим из РФ.

«Мне очень жаль. Но это не жалость, это сожаление, так бы я сказал. Я очень сожалею. Любил слова песни Макаревича* (признан иноагентом), он вообще для нас многих кумир», — сказал актер.

Соколов добавил, что не нужно отменять заслуги уехавших исполнителей, запрещая ранее выпущенные песни. Как говорит артист, он до сих пор слушает хиты некоторых звезд, покинувших страну.

«Они немножко в другом контексте звучат, я не забываю их, скажем так, как говорили великие: знать бы из какого сора растут стихи». Такое удивительное происходит превращение».