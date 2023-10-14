Актриса Лазарева, сбежавшая из РФ, призналась, что живёт в постоянном ужасе

Бывшая российская телеведущая Татьяна Лазарева *, которая после начала СВО решила сбежать из России, откровенно призналась подписчикам, что в Испании она живёт в постоянном ужасе.

Актриса записала видеоролик. В новом видео она предстала перед поклонниками в весьма странном состоянии. На кадрах ведущая юмористического шоу «О.С.П.-студия» выглядела уставшей и помятой. Многие фанаты подметили, что Татьяна просто перестала следить за собой.

Лазарева* с трудностями высказывала мысли, отметив, что на чужбине подвергается насилию, но не имеет сил и возможности что-либо изменить. Что имела в виду звезда, остается только догадываться.

* Признана иноагентом в России