Какой будет зима 2024 в Краснодаре согласно приметам на Покров

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Какой будет зима 2024 в Краснодаре согласно приметам на Покров
В России
Источник фото: pixabay

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый в РФ 14 октября, имеет глубокие корни в русской культуре. Сопутствующие ему приметы сложились за многие века. Особую важность этот праздник приобретал в прогнозировании погоды.

Крестьяне этот день считали отправной точкой для разгадывания зимних предсказаний. Покров символизировал встречу зимы и осени, и говорили: "Если на Покров до обеда осень, а после обеда зима".

Согласно поверьям, какова погода в этот день, такова будет зима. Если пасмурно, дождливо, то через месяц будет обязательно лежать снег. А в случае сухой и теплой погоды, морозы придут намного позже. Если веет северный либо восточный ветер, то ждите в этом году суровую зиму, а если с юга ветер – месяцы зимы пройдут снежно, но не слишком холодно. Переменчивый ветер также вещает о переменчивой зиме.

Судя по приметам, зима 2024 начнется несколько позднее. Однако когда она все же придет, то это будет изменчивой, с небольшим количеством снега, хотя достаточно суровой.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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