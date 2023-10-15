Леонид Агутин пожалел Аллу Пугачеву из-за ее отъезда в воюющий Израиль

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Леонид Агутин пожалел Аллу Пугачеву из-за ее отъезда в воюющий Израиль
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Источник фото: коллаж Информинг

Алла Пугачева совершила большую ошибку, уехав в воюющий Израиль, уверен ее друг Леонид Агутин. Подругу певец назвал «умной женщиной», совершившей «страшную глупость».

«Ее дернуло уехать туда, не знаю. Она умная баба, с мозгами у нее замечательно. Даже странно, что сделала такой шаг. Буквально сегодня ночью проснулся и подумал, как нырнула туда, где сейчас вон что происходит!», — отметил артист.

Музыкант добавил, что испытывает жалость к Примадонне, оказавшейся в эпицентре войны с ХАМАС. По словам исполнителя, российский бизнес после переезда Аллы Борисовной «не обеднеет», поскольку осталось немало перспективных исполнителей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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