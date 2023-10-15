Странности в поведении Аллы Пугачёвой удивили её знакомых: "Как она нырнула туда?"

Отец Леонида Агутина высказался об эмиграции Аллы Пугачёвой. Он отметил, что сотрудничал с артисткой в рамках группы "Весёлые ребята", поэтому близко с ней знаком.

По словам композитора, он не понаслышке знает, что Примадонна - женщина мудрая и дальновидная, поэтому бегство в Израиль привело Николая Агутина в недоумение. Музыкант удивлен таким странным и опрометчивым поступком со стороны Аллы Борисовной.

То, что это на самом деле было ошибкой, стало понятно после того, как между Палестиной и Израилем возобновился вооружённый конфликт.

Ночью проснулся, стал думать, как она туда нырнула, где вон что происходит, - говорит Агутин-старший.