Умер советский певец и народный артист Украины Александр Востряков

14 октября 2023 года повилась информация об уходе советского и украинского певца, народного артиста Александра Вострякова. В январе ему могло исполниться 80 лет.

О кончине смерти Вострякова сообщил сегодня Анатолий Соловьяненко, художественный руководитель Национальной оперы Украины. За весь период многолетней работы солистом артист исполнил не менее 50 партий в операх не только украинских и русских, но и зарубежных композиторов.

"К сожалению, утро нам принесло печальное известие. Ушел выдающийся певец, педагог, солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины и профессор Александр Востяков. Светлая память Мастеру, соболезнования семье".

При этом причина и обстоятельства смерти Александра Андреевича не уточняются.