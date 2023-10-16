Сотни тысяч в день: образ жизни Аллы Пугачевой потряс народ

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Сотни тысяч в день: образ жизни Аллы Пугачевой потряс народ
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Источник фото: @alla_orfey

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева привыкла к роскошной жизни. И хотя доходы семьи сократились в последнее время, Примадонна от привычного ей образа жизни, похоже, не хочет оказываться.

После отъезда из РФ артистка продолжает вести роскошную жизнь в Израиле. Ежедневно Алла Борисовна тратит сотни тысяч рублей. По информации Павла Рудченко, каждый выход Пугачевой из дома обходится ее бюджету в большую сумму.

"Любой ее выезд из дома куда бы то ни было стоит определенного бюджета и это сотни тысяч рублей. Имеется ввиду прическа, макияж, телохранители. Целая свита работает над тем, чтобы она выбралась из дома. Даже элементарно за хлебушком", - говорит продюсер.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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