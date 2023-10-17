Коллега звезды КВН Сергея Сивохо раскрыл диагнозы, повлекшие смерть шоумена

Бывший продюсер КВН "95 квартал" Сергей Сивохо умер сегодня, 17 октября. Ему исполнилось 54 года. По словам коллеги умершего Олега Комарова, который много лет работал на одной сцене с юмористом, он страдал сердечной недостаточностью и астмой.

После комедийных ролей Сергей Сивохо стал политиком. В 2019-2020 г. был на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также стало известно, что в последние дни своей жизни Сергей оказался в клинике в Германии. Он сильно сбросил вес и, предположительно, был подключен к системе жизнеобеспечения.

"У него были проблемы с сердцем. С детства страдал астмой, очен много курил", - рассказал хороший знакомый актера.