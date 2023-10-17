Коллега звезды КВН Сергея Сивохо раскрыл диагнозы, повлекшие смерть шоумена

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Коллега звезды КВН Сергея Сивохо раскрыл диагнозы, повлекшие смерть шоумена
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источник фото: pixabay.com

Бывший продюсер КВН "95 квартал" Сергей Сивохо умер сегодня, 17 октября. Ему исполнилось 54 года. По словам коллеги умершего Олега Комарова, который много лет работал на одной сцене с юмористом, он страдал сердечной недостаточностью и астмой.

После комедийных ролей Сергей Сивохо стал политиком. В 2019-2020 г. был на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также стало известно, что в последние дни своей жизни Сергей оказался в клинике в Германии. Он сильно сбросил вес и, предположительно, был подключен к системе жизнеобеспечения.

"У него были проблемы с сердцем. С детства страдал астмой, очен много курил", - рассказал хороший знакомый актера.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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