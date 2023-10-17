На шоу «Перепой звезду» ведущая Лариса Гузеева публично подколола Аллу Пугачеву

Лариса Гузеева в телешоу «Перепой звезду» подколола публично Аллу Пугачеву. Как заявила ведущая, Михаил Шуфутинский лучше, чем сама Примадонна, спел ее известный хит.

В дуэте с Анной Федосеевой шансонье спел композицию «Миллион алых роз». После окончания выступления Гузеева высоко оценила талант

артиста. По мнению Ларисы, он привнес совершенно новый смысл в песню, спев ее лучше самой Пугачевой. «Чтобы этот хит перепеть, который все хорошо знают, нужно просто быть безумцем. Михаил перепел звезду», — заявила Гузеева.

Шуфутинский в ответ высказал свою искреннюю благодарность за высокую оценку его многолетнего творчества.