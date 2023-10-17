Продюсер Разин заявил, что на группе «Ласковый май» есть проклятие

Через 137 дней после смерти Юрия Шатунова умер основатель группы Сергей Кузнецов. Это вызвало у поклонников мысли о "проклятии" коллектива. Они стали обвинять в этом Андрея Разина.

В честь 50-летия Юрия Шатунова 17 октября в Москве был запланировали концерт. Продюсер начал давить на всех участников мероприятия, поэтому фанаты стали предполагать, что группа подверглась "проклятию."

"Обратимся к фактам. Юра судился с Разиным — и что дальше? Я боюсь сам себя. Все жертвы, о которых предупреждал, меня не послушали, все умерли. Умирают в нервных судорогах. Боюсь за концерт, что их проклял, теперь за них сам боюсь. Вот начнут мереть они как мухи", — сказал Разин.