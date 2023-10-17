Умер 77-летний каскадёр советских фильмов Николай Ващилин

Недавно умер известный советский каскадер Николай Ващилин. Актер работал в качестве постановщика трюков, оставив след во многих знаменитых фильмах и проекта, в том числе "Д'Артаньян и три мушкетёра", где исполнил роль гвардейца кардинала.

Родился Ващилин в 1947 году. Он был известен спортивной активностью. Принимал участие в соревнованиях и имел достижения на первенствах и разных чемпионатах.

Начал свою карьеру в области кинематографии и каскадерства в далеком 1966 году. Он принял участие в ленте "Неуловимые мстители".

Артист, к слову, умер летом, однако о его кончине стало лишь недавно, когда началось обсуждение его уход из жизни в широких кругах.