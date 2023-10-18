Эффектное мини и жаркие танцы: Вдова Юрия Шатунова надалела шума на вечере его памяти

В честь празднования 50-летия легенды группы «Ласковый май» Юры Шатунова в Крокусе состоялся музыкальный вечер памяти «Здесь был Юра».

В этот вечер хиты пели многие знаменитости. Среди гостей были также вдова умершего артиста Светлана и дети - 10-летняя Эстелла и 17-летний Денис.

Родные певца отказалась от общения с прессой. Светлана смотрела концерт в вип-ложе. В финале на сцене появились дети Шатунова.

Они исполнили легендарную «Седую ночь». Вдова солиста танцевала с другом семьи. Жена Юрия сильно изменилась, но только в лучшую сторону. В этот вечер женщина наделала много шума своим коротким мини и яркими аксессуарами.