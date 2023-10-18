Вернувшийся в РФ шоумен Ревва удивил внешностью на концерте памяти Шатунова

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Вернувшийся в РФ шоумен Ревва удивил внешностью на концерте памяти Шатунова
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Источник фото: informing.ru

Александр Ревва, который вернулся в Россию, удивил поклонников своей внешностью на концерте, приуроченном памяти Юрия Шатунова. Об этом пишет МК.

17 октября этого года в столице состоялся концерт, который посвящен покойному Шатунову. На концерте выступило много отечественных знаменитостей, включая Ревву.

Нужно напомнить, что примерно год назад юморист решил покинуть родную страну. Шоумен обосновался в Испании. Но ради такого памятного вечера вернулся в РФ и появился на сцене.

Александр спел хит «Глупые снежинки». Зрители отметили, что за последнее время внешность артиста изменилась. Он заметно постарел и осунулся.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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