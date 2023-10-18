Выяснилось, как Пугачева спасла жизнь певцу-патриоту SHAMANу

Певец-патриот SHAMAN свой творческий путь начал еще 10 лет назад. Он дебютировал на проекте "Фактор А", став финалистом. В проекте артист не смог победить, однако получил от особый приз - "Золотую звезду" от Аллы Пугачевой.

Народная артистка фактически спасла жизнь исполнителя. Семья Ярослава находилась тогда в тяжелом финансовом положении. Не исключено, что карьера Дронова могли сложиться совершенно иначе, если бы он был отчислен из вуза за неоплату.

"Благодаря участию конкурсе мы проплатили учебу в Академии им. Гнесиных. Если честно, были в таком тяжелом положении, если бы не "Звезда", – вспоминает отец знаменитости.