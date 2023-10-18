Звезда «Кухни» Марк Богатырев сыграет главную роль в новой кинокомедии «Домовенок Кузя»

Популярный актер, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев сыграет главную роль в кинокомедии «Домовенок Кузя». Вместе с 38-летним артистом сыграют София Петрова и Евгения Малахова.

По сюжету фильма, домовенок попал из сказочного мира в реальный мир. За ним отправились Баба Яга и другие персонажи, которые будут ставить палки в колеса главному герою.

Премьера картины ожидается в 2025 году. Но точной даты, когда режиссер фильма Виктор Лакисов завершит проект, пока что не приводится. Съемки в настоящее время продолжаются. Они находятся в самом разгаре. Лакисов известен зрителям по фильму «Крякнутые каникулы».