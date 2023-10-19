«А вот и он — папик»: Наконец-то раскрыта личность нового бойфренда Виктории Бони

Виктория Боня заинтриговала поклонников, сообщив об очередном путешествии. Сперва ведущая рассказала, что уезжает во Вьетнам, но затем вышла на связь из ОАЭ и заявила, что отправляется на Мальдивы. Позже она опубликовала новое фото, которое подписала:

"А вот и ОН - ПАПИК"?

На снимке предстал мужчины со спины. Как можно увидеть, избранник Виктории молод, имеет хорошую фигуру, а также темные длинные волосы.

Он, помимо всего прочего, романтик, ведь привез свою возлюбленную на мальтийский романтический остров.

"Самый приватный остров, на которых была..... Тишина и КАЙФ", — написала светская львица.