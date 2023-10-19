«Боже, что у вас в голове»: Екатерина Варнава напугала поклонников лицом без макияжа и с прыщами

Екатерина Варнава поделилась в социальной сети новым видео. В ролике она предстала без макияжа. Актриса нанесла только крем для лица.
«Щечки вернулись пухлые, а прыщики вернулись православные», — написала знаменитость.
Мнения фанатов разделились. Некоторые поддержали артистку за смелость. Однако многие проехались по ее внешности.
Отметим, что в октябре комикесса сменила в очередной раз имидж. Екатерина разместила фото, на котором видно, что она сделала себе каре. В нецензурной форме Варнава написала, что «отрезала прошлое».
По ее словам, придется привыкать к такому образу. Звезда добавила, что в детстве также имела короткую стрижку.
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