«Боже, что у вас в голове»: Екатерина Варнава напугала поклонников лицом без макияжа и с прыщами

Екатерина Варнава поделилась в социальной сети новым видео. В ролике она предстала без макияжа. Актриса нанесла только крем для лица.

«Щечки вернулись пухлые, а прыщики вернулись православные», — написала знаменитость.

Мнения фанатов разделились. Некоторые поддержали артистку за смелость. Однако многие проехались по ее внешности.

Отметим, что в октябре комикесса сменила в очередной раз имидж. Екатерина разместила фото, на котором видно, что она сделала себе каре. В нецензурной форме Варнава написала, что «отрезала прошлое».

По ее словам, придется привыкать к такому образу. Звезда добавила, что в детстве также имела короткую стрижку.