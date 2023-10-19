«Хреново...Приходила на могилы»: Алла Пугачева мучится за рубежом из-за розлуки с Россией

Близкая подруга Аллы Пугачевой рассказала, как сейчас складывается жизнь Примадонны. По словам дизайнера Любови Аксеновой, 74-летняя исполнительница только делает вид, что у нее за рубежом все хорошо.

На самом деле, говорит Аксенова, Пугачева сильно переживает, что далеко от России. Кроме того, она утверждает, что Алле Борисовной жилось в Израиле «хреново» даже до обострения палестино-израильского конфликта, а сейчас тем более.

«Она знает, что будет переживать из-за родителей, приходила к ним на могилы, сейчас уже нет этой возможности. Прекрасно ее знаю. Она — русская баба без всякой дури», — уверена дизайнер.