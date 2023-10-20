 «Тоже напридумывали!»: Дочь Юдашкина раскрыла правду о появлении Пугачевой на похоронах модельера

Единственная дочь Валентина Юдашкина впервые дала интервью об отце. Она пообщалась на интересные темы с Аленой Жигаловой.
Самым громким событием на похоронах модельера стало появление Аллы Пугачевой. Ради этого Примадонна из Израиля вернулась в Москву.
Но Галина заявила, что причина не в словах или отъезде звезды.
Также Галина развеяла еще один миф, что за незадолго до смерти Валентин летала в Израиль, чтобы попрощаться с Примадонной
По словам женщины, дизайнер ездил к своей матери, которая там живет.