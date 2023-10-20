 «Тоже напридумывали!»: Дочь Юдашкина раскрыла правду о появлении Пугачевой на похоронах модельера

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 «Тоже напридумывали!»: Дочь Юдашкина раскрыла правду о появлении Пугачевой на похоронах модельера
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Источник фото: @alla_orfey

Единственная дочь Валентина Юдашкина впервые дала интервью об отце. Она пообщалась на интересные темы с Аленой Жигаловой.

Самым громким событием на похоронах модельера стало появление Аллы Пугачевой. Ради этого Примадонна из Израиля вернулась в Москву.

Тогда все обратили внимание, что другие гости не подходили к артистке и не общались с ней. Как отмечали журналисты, причина такого поведения - скандалы вокруг Аллы Борисовной.

Но Галина заявила, что причина не в словах или отъезде звезды.

«Обстановка к поговорить не располагаал. Все были в таком состоянии, в котором люди бывают на похоронах. Поэтому была просто в себе, все понимали, что лучше не подходить. Это не тот момент, потому что с ней не здоровались специально», — считает дочь Юдашкина.

Также Галина развеяла еще один миф, что за незадолго до смерти Валентин летала в Израиль, чтобы попрощаться с Примадонной

 «Тоже напридумывали!».

По словам женщины, дизайнер ездил к своей матери, которая там живет.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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