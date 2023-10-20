«Хорошего понемногу»: Павел Прилучный не взял детей от Муцениеце на отдых в Дубай

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«Хорошего понемногу»: Павел Прилучный не взял детей от Муцениеце на отдых в Дубай
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Источник фото: @bugevuge

На минувшей неделе Павел Прилучный и Зепюр Брутян отправились на отдых. Они проводят время в компании друзей. Отдохнула пара в Дубае без своего 5-месячного сына Микаэля и наследников актера от предыдущего брака.

Отпуск у артистов получился коротким, однако запоминающимся. Влюбленные вновь пережили медовый месяц. Прилучный всячески демонстрирует теплые чувства к супруге и засыпает ее комплиментами.

Сейчас они наслаждаются обществом друг друга. В соцсети девушка опубликовала новый снимок, на котором муж ее обнимает, касаясь талии и груди. Сегодня молодая мать разместила серию кадров, сообщив, что приключение закончилось.

«Вот подошел отпуск к концу. Хорошего понемногу», — заявила Брутян.

Особенно нежным получился ролик, на котором Брутян в черном купальнике поправляет волосы, кладет голову на плечо Прилучного, а тот в ответ целует супругу в губы.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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