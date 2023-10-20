«На меня кто-то наблевал»: Глюкоза вышла на связь после ракетного обстрела сектора Газа

Наталья Чистякова-Ионова (выступает на сцене под псевдонимом Глюкоза) ведет регулярно личный микроблог. В соцсетях артистка рассказывает о творчестве, семейной жизни, публикует видео и фото. Стоит сказать, что артистка выглядит неподражаемо. По мнению фанатов, Наталья обладает секретом вечной молодости.

Глюкоза при этом часто выходит на связь с подписчиками без макияжа. Звезда решила на днях показать себя снова без прикрас. Исполнительница разместила видео, в котором предстала не накрашенной со странной маской на лице.

«Любименькие, всем привет! Таке ощущение, что на меня кто-то наблевал. Однако это моя любимая маска. Каждое утро пользуюсь», —подписала ролик знаменитость.