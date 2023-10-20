Нетребко, Арбенина, «Сплин»: российские артисты пострадали из-за своей политической позиции

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Нетребко, Арбенина, «Сплин»: российские артисты пострадали из-за своей политической позиции
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Источник фото: @_diana_arbenina

После событий минувшего года жизнь для многих разделась на до и после. В РФ стали отменять концерты артистов, неоднозначно проявивших себя после начала СВО.

В октябре в Новосибирске главной темой стал концерт Дианы Арбениной. Он запланирован в рамках гастрольного тура.

Чем ближе выступление, тем активнее требуют отменить его из-за политической позиции исполнительницы.

В апреле минувшего года в Новосибирском государственном театре оперы и балета отменили выступление Анны Нетребко из-за позиции. Решение приняли в театре, указав причину отмены. Не потребовались даже митинги или жалобы.

В конце марта сорвался концерт «Сплина».

Ее солист выступил против решения Москвы проводить спецоперацию.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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