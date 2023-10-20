«Слишком долго молчал»: Заявление Дмитрия Нагиева повергло россиян в ступор

Дмитрий Нагиев, который сторонится медиапространства последние 2 года, отказался от разных проектов, ушел из соцсетей, впервые за вышел на связь с подписчиками. В интервью шоумен объяснил молчание, а также поделился своими мыслями и переживаниями.

«Сегодня приостановил общение в социальных сетях, как и в медийном пространстве. Это для меня время осмысления. Сейчас разговариваем, мне захотелось поговорить, слишком долго молчал. Мне не особенно интересно, что с кем происходит. Когда одинадцятимиллионный контент стали чистить и осталось 9,5 млн, немного расстроился. 1,5 млн подписчиков грохнули! Не изжито тщеславие», - отметил Нагиев.

Кстати, это интервью было проведено с нейросетью - нейровью. Вопросы Дмитрию задавал ИИ в то время, пока актер ехал за рулем своей новой машины.