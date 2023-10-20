«Загорелый и счастливый»: Максим Галкин опубликовал новое видео с острова Афродиты

Популярный шоумен и телеведущий Максим Галкин*, выполняющий функции иноагента, вернулся к работе. На днях комик прилетел на Кипр. Пародист вышел на связь со своими подписчиками и записал новое видео в отеле, где остановился, и объявил о начале своего гастрольного тура. Он включает в себя выступления в разных европейских странах.

В своем обращении молодой муж Примадонны выразил надежду на скорую встречу с публикой на Кипре. При этом актер выглядел загорелым и счастливым.

Нужно отметить, что супруга шоумена с детьми остались в Израиле. Там продолжаются напряженные события в связи с регулярными ракетными атаками со стороны ХАМАС и обороной от них.

* Признан иностранным агентом в РФ