«Так неправильно»: Домработница Пугачевой сообщила, что ни за какие деньги не поедет в Израиль

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«Так неправильно»: Домработница Пугачевой сообщила, что ни за какие деньги не поедет в Израиль
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Источник фото: @alla_orfey

Бывшая помощница по хозяйству Людмила Дороднова, которая трудилась долгое время у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, сообщила, что не намерена возвращаться на работу к своим хозяевам. 

Когда репортеры задали вопрос о том, готова ли женщина поехать в Израиль, если ее позовут, она ответила:

«Не предложит. Дело в том, что у меня сейчас не ах с ногой. Да и уже не время. Когда жила в Филипповском переулке, приехал к ней Никита. Тогда можно с ней было работать. Я тогда при Филиппе с двумя собаками была. Что, ему оставлю собак и буду говорить: «Филипп, ухожу»? Так неправильно. Поэтому буду жить так, как живу», - сказала Дороднова.

Добавим, что Людмила давно страдает от сильных болей в колене. Из-за боязни наркоза  женщина отказывается от операции. 

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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