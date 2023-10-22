«Так неправильно»: Домработница Пугачевой сообщила, что ни за какие деньги не поедет в Израиль

Бывшая помощница по хозяйству Людмила Дороднова, которая трудилась долгое время у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, сообщила, что не намерена возвращаться на работу к своим хозяевам.

Когда репортеры задали вопрос о том, готова ли женщина поехать в Израиль, если ее позовут, она ответила:

«Не предложит. Дело в том, что у меня сейчас не ах с ногой. Да и уже не время. Когда жила в Филипповском переулке, приехал к ней Никита. Тогда можно с ней было работать. Я тогда при Филиппе с двумя собаками была. Что, ему оставлю собак и буду говорить: «Филипп, ухожу»? Так неправильно. Поэтому буду жить так, как живу», - сказала Дороднова.

Добавим, что Людмила давно страдает от сильных болей в колене. Из-за боязни наркоза женщина отказывается от операции.