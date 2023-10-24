Яна Поплавская резко прокомментировала отьезд Пугачёвой из Израиля: Делайте выводы

Яна Поплавская в своем микроблоге в социальной сети заявила, что Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* (внесен в список иноагентов) вкладывают не в Россию деньги, «и болеют не за русских людей».

Актриса призвала депутатов делать выводы. Артистка таким образом отреагировала на неожиданный переезд семьи на Кипр из Израиля.

Как видите, товарищи-депутаты всепрощающие, едут не на Донбасс те, кого вы стараетесь назад вернуть. Не в РФ свои деньги вкладывают, не за русских болеют. Возвращенные вами назад Лорак и Шепелев мечтают не о домике в Подмосковье, а хотят жить по соседству с Пугачевой. Поэтому делайте выводы, — возмутилась Яна Поплавская.