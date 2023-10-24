«Спроса нет»: Стала известна судьба квартиры Пугачевой в центре Москвы

Алла Пугачева после переезда в Израиль оставила квартиру в центре Москвы. Коммунальные расходы и налоги за недвижимость платят ее помощники.

Как пишет сегодня КП, когда Примадонна приезжала на похороны Валентина Юдашкина, встречалась с юристами, узнавала о стоимости роскошной квартиры.

«Продавать жилье не собиралась. Думала сдавать, однако пока что не сдали — спроса нет», - рассказал изданию источник.

К слову, аренда похожей недвижимости в столице стоит от 400 тысяч в месяц. Речь идет об единственной недвижимости певицы в столице. Эта квартира является «подарком бывшего зятя Руслана Байсарова».

Квартира имеет площадь 303 кв м. Она находится в Филипповском переулке. Рыночная стоимость - 400 млн рублей и более.