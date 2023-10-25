Это хит: ученые выяснили, что песня группы Queen может заменить инъекции инсулина

Ученые создали клетку, которая производит инсулин в ответ на музыку. Данная технология широко применяется для лечения людей с сахарным диабетом первого типа.

После имплантации в человеческий организм созданная клетка заменяет инъекции инсулина, при этом вырабатывая по требованию инсулин. Исследование ученых продемонстрировало, что определенная музыка, особенно частота легендарного хита «We Will Rock You» рок-группы Queen, приводит к активации клетки и последующей выработке инсулина.

К слову, продолжаются дальнейшие исследования для того, чтобы проверить новую технологии на испытуемых с диабетом.