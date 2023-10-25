Максим Галкин не скрывает проблемы с женой: «Кончилась любовь, кончилось все…»

Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов) не скрывает, что у него в семье есть проблемы. Шоумен, который отправился с гастролями в Европу, дал очередной концерт, в этот раз на Кипре.

Подписчики стендап-комика решили, что он сам намекнул на проблемы в семейных отношениях с женой.

«Кончилась любовь, кончилось все…», — спел Галкин* во время выступления.

После этого в соцсетях начали распространять информацию, что пара на грани развода.

Нелишне напомнить, что Алла Пугачева с детьми улетела из Израиля на Кипр вслед за супругом, где у них есть недвижимость. И якобы после этого пропала.