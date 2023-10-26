Названа ежедневная привычка, ускоряющая старение человека

Ученые из Орегонского университета (Oregon State University) выяснили, что светодиоды ускоряют старение. Речь идет о синем свете от техники и гаджетов (смартфоны, телевизоры, компьютеры), что может быть опасным.

«Воздействие синего света на постоянной основе влияет на клеточные функции человека и ускоряет старение», — говорят эксперты.

Свечение вредно для всего организма — для кожи, жировых клеток, сенсорных нейронов. К таким выводам ученые пришли после экспериментов с плодовыми мушками. Организм мушек реагировал на раздражители аналогично человеку. Под воздействием синего света у них поменялся уровень специфических метаболитов. Это вещества, необходимые для правильного функционирования клеток.