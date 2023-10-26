Студентка из Москвы призналась, что тратит более 60 тысяч рублей за день

Студентка из Москвы в своих соцсетях раскрыла траты за день. Она призналась, что тратит 60 тысяч рублей ежедневно. Видео было опубликовано в Телеграм-канале «Что там в Москве?»

Девушка рассказала, что 1650 рублей потратила на завтрак, 1200 рублей ей обошлось такси до вуза, еще 360 рублей пришлось отдать за кофе в университете.

После учебы студента пошла к косметологу и сделала эпиляцию за 35 тысяч рублей. Еще 20 тысяч рублей отдала за новую косметику.

Кроме того, москвичка поужинала за 3500 рублей, 2 тысячи рублей заплатила за такси до дома. Возле дома студентка купила за 550 рублей клубнику в шоколаде. В итоге общая сумма за день - 64360 рублей.