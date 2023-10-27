Примадонна исчезла: на Кипре очевидцы засняли Максима Галкина без Пугачевой

Слухи о переезде Аллы Пугачевой на Кипр пока что не нашли подтверждений. Однако живущие на острове россияне рассказали МК, что они видели Максима Галкина* с дочерью и без Примадонны. У шоумена, напомним, 20 октября состоялся концерт.

Максима встретила в аэропорту, он был с дочерью. Ни Аллы, ни сына рядом не было. В городе их никто не видел, - рассказала очевидица.

Ходят слухи, что семья могла купить апартаменты в высотке One (Лимассоль). Однако местный риэлтор Татьяна уверяет, что это только слухи. Как говорит женщина, кипрские риэлторы не стали бы никогда рассказывать, что Пугачёва купила квартиру в данном комплексе.

Напомним, что ранее сообщалось о переезде Пугачевой на Кипр, но ее никто на острове так и не видел.