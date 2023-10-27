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Плоский червь съел паучиху, защищавшую яйцевый кокон

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Плоский червь съел паучиху, защищавшую яйцевый кокон
Новости науки
источник фото: pixabay.com

Бразильские зоологи сообщили, что плоские черви, оказывается, охотятся на пауков. Во время исследовательской работы в атлантическом лесу в бразильском штате Сан-Паулу ученые увидели планарию Choeradoplana gladismaria, которая обвилась вокруг паука Helvibis longicauda. Паучиха сидела на ловчей сети и защищала свой яйцевой кокон.

В итоге червь вставил в жертву выдвижную глотку, а затем начал ее активно высасывать. Как отмечается, паучиху погубило нежелание бросать свое потомство.

В ином случае она могла бы убежать от хищника. До последнего жертва защищала яйца, удерживая их ногами. 

В еще одном случае ученые наблюдали за планарией Caenplana variegata. Она поедала неопознанного паука. Установить, поймала она его самостоятельно либо это была падаль, зоологам не удалось.

Информационное агентство «Informing»

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