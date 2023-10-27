Сергея Соседова взбесила песня Аллегровой «Императрица»: Это надругательство какое-то!

Сергей Соседов во время разговора с NEWS.ru версию «Императрицы» в исполнении певицы Люси Чеботиной назвал непрофессионализмом и надругательством.

По словам музыкального критика, он не имеет ничего против молодой артистки, однако уверен, что ее видеоклип очень бездарно был сделан.

У меня есть такое чувство, что Чеботина не знает, кто на самом деле такая Екатерина Великая. Не говорю, что она бездарность — ничего личного. Однако это было бездарно сделано. Если это реклама к «Императрице», то даже не хочу идти на фильм. Это просто надругательство какое-то! Если она этого не понимает, это непрофессионально, очень непрофессиональный подход, — возмутился Соседов

.