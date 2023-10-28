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Австралийские исследователи услышали странный сигнал под землей на глубине 1 км

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Австралийские исследователи услышали странный сигнал под землей на глубине 1 км
Новости науки
источник фото: pixabay.com

Исследователи из Мельбурнского университета (Австралия) изучили космическое излучение при помощи мюонного детектора, который расположен на глубине 1 км под землей. 

Мюоны являются тяжелыми версиями электронов и создаются после столкновений атомов атмосферы и космических лучей. Сигналы фиксируют мюонные детекторы с целью определить уровень излучения. Детектор регистрировал только несколько сигналов в день, хотя исследователи ожидали большее количество «взаимодействий».

Но благодаря новому исследованию на глубине 1 км уровень космического излучения удалось существенно снизить. Это значит, что ученые могут более точно контролировать уровень мюонов с дальнейшим обеспечением низкого уровня космического излучения.

По словам профессора Элизабетты Барберио, полученные данные свидетельствуют об успешном строительстве лаборатории на этой глубине и о возможности контроля уровня мюонов.

Информационное агентство «Informing»

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