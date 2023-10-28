Пользователей Сети возмутило видео девушки, жалующейся на 8-часовой рабочий день

Пользователи Сети обсуждают видео девушки, которая пожаловалась на 8-часовой рабочий график. Как говорит молодая девушка, это ее первая работа после учебы, поэтому она к такому не готова.

Девушка уверяет, что помимо работы тратит много времени на дорогу, поэтому к концу дня у нее ни на что нет сил. Юзеры решили прокомментировать ролик. Некоторые пользователи пожалели девушку, а другие раскритиковали. Третьи спокойно поделились опытом. К примеру, один комментатор написал, что «грех жаловаться», поскольку девушка не работала с 9 до 23 по три месяца без выходных:

«Лучший отдых — это смена деятельности. Пусть устроится на завод разнорабочим либо станочником, легче станет. Всегда так работали, молодежь теперь ленивая, бездельники!».