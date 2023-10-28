Информинг » В России » Пользователей Сети возмутило видео девушки, жалующейся на 8-часовой рабочий день

Пользователей Сети возмутило видео девушки, жалующейся на 8-часовой рабочий день

Image 16+
Пользователей Сети возмутило видео девушки, жалующейся на 8-часовой рабочий день
В России
Источник фото: pixabay.com

Пользователи Сети обсуждают видео девушки, которая пожаловалась на 8-часовой рабочий график. Как говорит молодая девушка, это ее первая работа после учебы, поэтому она к такому не готова.

Девушка уверяет, что помимо работы тратит много времени на дорогу, поэтому к концу дня у нее ни на что нет сил. Юзеры решили прокомментировать ролик. Некоторые пользователи пожалели девушку, а другие раскритиковали. Третьи спокойно поделились опытом. К примеру, один комментатор написал, что «грех жаловаться», поскольку девушка не работала с 9 до 23 по три месяца без выходных:

«Лучший отдых — это смена деятельности. Пусть устроится на завод разнорабочим либо станочником, легче станет. Всегда так работали, молодежь теперь ленивая, бездельники!».

Информационное агентство «Informing»

Жительница Новосибирска заработала миллион, пока ждет своего парня с СВО

Жительница Новосибирска заработала миллион, пока ждет своего парня с СВО

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Два опасных погодных явления надвигаются на выходных на Воронежскую область

Сегодня, 16:54

Таинство причащения: Православным россиянам рассказали, для чего и как оно проводится

Сегодня, 16:40

Пользователей Сети возмутило видео девушки, жалующейся на 8-часовой рабочий день

Сегодня, 16:26

Екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на розыгрыш в продуктовый гипермаркет

Сегодня, 16:20

Жены военнослужащих пожаловались на отчуждение после возвращения мужей из СВО

Сегодня, 08:04

В Екатеринбурге ищут людей на подработку с зарплатой до 135 тысяч рублей

Сегодня, 07:54

В выходные в Свердловскую область придет сильная метель

Вчера, 20:21

Эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева допустила рост числа криминальных абортов в РФ

Вчера, 18:43

Андрей Малахов резко высказался о мэре Каменска-Уральского и пробках в Екатеринбурге

Вчера, 12:35

В России заболевшим школьникам разрешат не делать домашнее задание

26-10-2023, 19:36

Студентка из Москвы призналась, что тратит более 60 тысяч рублей за день

26-10-2023, 19:31

Россиянам назвали 5 бытовых приборов, которые нужно обязательно выключать на ночь

26-10-2023, 13:18

Жительница Новосибирска заработала миллион, пока ждет своего парня с СВО

26-10-2023, 13:05

Москвичи жалуются на массовую облаву безбилетников в автобусах

26-10-2023, 12:55

Семья погибшего на СВО военнослужащего Долганова не получила положенные выплаты

25-10-2023, 09:30

Турэксперт Козырев рассказал, какие туры можно купить дешевле 200 тыс. рублей

25-10-2023, 09:07

Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери 25 октября: в чем помогает

24-10-2023, 21:03

Стало известно, сколько жителей Екатеринбурга призовут в армию осенью 2023

17-10-2023, 18:51

Жители Москвы возмутились огромными счетами за коммуналку

16-10-2023, 09:12

Пекари Екатеринбурга рассказали о самом полезном хлебе

15-10-2023, 19:31

Новости партнеров
2023
ru-RU