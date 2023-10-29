«Мерзость»: Елена Драпенко раскритиковала Макаревича, Пугачеву и Галкина

Елена Драпенко, заслуженная артистка РСФСР, в беседе с АиФ высказалась об эмиграции Андрея Макаревича* (иноагент), Аллы Пугачевой, Максима Галкина* (иноагент) и некоторых других артистов.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по культуре, уехавшие из России артисты являются «несчастными люди», выбравшими «путь предательства» и лишившими себя навсегда Родины.

«С отъездом гадости РФ с себя сбросила, как чешую, все то, что за 30 лет после окончания перестройки накопилось. Поведение таких людей можно назвать только одним словом — мерзость», — заявила Драпенко.



