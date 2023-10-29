Информинг » Знаменитости » «Мерзость»: Елена Драпенко раскритиковала Макаревича, Пугачеву и Галкина

«Мерзость»: Елена Драпенко раскритиковала Макаревича, Пугачеву и Галкина

Image 16+
«Мерзость»: Елена Драпенко раскритиковала Макаревича, Пугачеву и Галкина
Знаменитости
Источник фото: @elena_drapeko

Елена Драпенко, заслуженная артистка РСФСР, в беседе с АиФ высказалась об эмиграции Андрея Макаревича* (иноагент), Аллы Пугачевой, Максима Галкина* (иноагент) и некоторых других артистов.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по культуре, уехавшие из России артисты являются «несчастными люди», выбравшими «путь предательства» и лишившими себя навсегда Родины.

«С отъездом гадости РФ с себя сбросила, как чешую, все то, что за 30 лет после окончания перестройки накопилось. Поведение таких людей можно назвать только одним словом — мерзость», — заявила Драпенко. 


Информационное агентство «Informing»

Возвращение Дмитрия Назарова продлилось недолго: В России убрали звезду «Кухни»

Возвращение Дмитрия Назарова продлилось недолго: В России убрали звезду «Кухни»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Влиятельный украинский бизнесмен: Выяснилось, за кого вышла замуж Светлана Лобода

Сегодня, 22:23

«Мерзость»: Елена Драпенко раскритиковала Макаревича, Пугачеву и Галкина

Сегодня, 21:52

«Нечисть, живет двойной жизнью»: Вика Цыганова нелестно высказалась о Газманове

Сегодня, 20:41

«Вырезать детей и женщин - ислам?»: Макаревич ответил на угрозы организаторам его концертов

Сегодня, 14:03

Эксперты WekiHome разобрали Xiaomi 14 Pro и показали работу его камеры на видео

Сегодня, 13:23

«Там был секс»: Гоша Куценко рассказал о съемках жены в постельных сценах

Сегодня, 12:34

Тюменские чиновницы похвастались безумно дорогими брендовыми вещами

Сегодня, 10:55

Актер и рантье: Андрей Бурковский продолжает зарабатывать в России

Сегодня, 10:07

Заслуженная артистка России Нина Заразилова умерла в Прикамье

Сегодня, 09:41

Актер Николаев, страдающий «биполярным расстройством», сделал заявление касательно бойцов СВО

Сегодня, 09:36

Россияне раскритиковали Максима Галкина: на этот раз из-за исполнения легендарных песен

Вчера, 22:40

Николая Баскова довели до слез: артист разрыдался прямо на людях

Вчера, 22:36

Татьяна Буланова отказалась петь для российских военослужащих в зоне СВО: «Пока не готова»

Вчера, 20:02

«Звезда по имени Солнце»: Галкин не на шутку разозлил поклонников Цоя

Вчера, 17:26

Бурковский ответил россиянам касательно возвращения в РФ: «Ненависть — хорошее топливо»

Вчера, 17:22

Внук Пугачевой Никита Пресняков считает, что на него открыта охота

Вчера, 11:43

«Я сейчас такой скандал учиню»: Юлианна Караулова накинулась на участницу шоу «Фантастика-2»

Вчера, 10:58

Елизавета Боярская удивила поклонников, полностью обнажившись в кадре

Вчера, 10:07

Стас Пьеха посмеялся над Сергеем Соседовым: «Слава богу, лицо довольное»

Вчера, 10:04

«Люблю тебя и каждый день думаю о тебе»: Игорь Николаев похвастался своей 45-летней дочерью

27-10-2023, 23:57

Новости партнеров
2023
ru-RU